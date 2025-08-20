Павел Буре оценил перспективы ЦСКА в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сергей Федоров сейчас помогает штабу Игоря Никитина, работает на тренировках ЦСКА с игроками над вбрасываниями. Он даже сейчас с командой на сборах. О чем это вам говорит?

– О том, что Сергей – большой трудяга. Профессионал с большой буквы. Не просто так он завоевал два Кубка Гагарина в первые свои два сезона, когда начал работать тренером. А до этого работал главным менеджером, когда ЦСКА тренировал Игорь Никитин. То есть он знает команду со всех сторон.

А задача у армейцев одна – завоевать Кубок Гагарина . Иного перед ЦСКА и быть не может. Каждый вносит свой вклад для победы. И у ЦСКА есть достаточно хорошие шансы побороться в этом году за самую высокую награду.

И тренерский штаб хороший, и руководство сильное, и болельщики этого жаждут, и состав подобрался интересный, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.