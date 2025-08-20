Голдобин попрощался с болельщиками «Спартака», выложив видео с сообщением о продаже своего BMW под песню «Знаешь ли ты» МакSим

Николай Голдобин выложил видео, в котором попрощался со «Спартаком» и своим BMW.

Напомним, ранее СКА забрал нападающего с драфта отказов, куда его поместил «Спартак ».

«Знаешь ли ты, как трудно прощаться сразу с двумя дорогими вещами? «Спартак » навсегда останется в сердце, а мой BMW – в памяти.

Но шоу должно продолжаться. Теперь настало время новых дорог и новых историй. Спасибо за все, красно-белые❤️», – написал Николай Голдобин .

Изображение: скриншот видео в телеграм-канале Николая Голдобина.