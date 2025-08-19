Касатонов о Голдобине: «В плей-офф не показал лидерских качеств, которых от него ждали «Спартак» и болельщики. Он усилит СКА, Ларионов найдет ему применение»

Алексей Касатонов оценил переход Николая Голдобина в СКА из «Спартака».

Ранее клуб из Санкт-Петербурга забрал форварда с драфта отказов. В прошлом сезоне Голдобин набрал 67 (24+43) очков за 74 матча с учетом плей-офф.

«Если говорить о Николае Голдобине , думаю, что игрок достаточно сильный и опытный. Игорь Николаевич найдет ему применение в СКА . Стилю Ларионова он точно подойдет и усилит команду.

Действия «Спартака », конечно, необходимо знать изнутри. Но мое мнение – в плей-офф Кубка Гагарина Николай не показал тех лидерских качеств, которых от него ждали все болельщики и клуб», – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов .