  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Титов о российском хоккее: «Талантов в нашем поколении больше, чем сейчас. Мы были уличные ребята с другим менталитетом. Сейчас они потренировались и сидят в компьютерах»
1

Титов о российском хоккее: «Талантов в нашем поколении больше, чем сейчас. Мы были уличные ребята с другим менталитетом. Сейчас они потренировались и сидят в компьютерах»

Герман Титов считает, что раньше в российском хоккее было больше талантов.

– Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов говорил, что молодые игроки сейчас более профессиональные, чем предшественники. Вы могли бы согласиться с таким тезисом, что 16-18-летние парни более профессионально подходят к хоккею, чем ваши ровесники?

– Скажу так – талантов у нас было больше, чем сейчас.

– Потому что больше людей занималось хоккеем?

– Я бы не сказал. Сейчас тоже занимаются очень много хоккеем, хоккею уделяется очень много внимания. Особенно сейчас я приехал из НХЛ и посмотрел, какое внимание уделяется молодежному хоккею и детской спортивной школе.

Я не считаю, что сейчас мало занимается народа. Просто было все по-другому. Мы раньше тренировались, шли потом гулять на улице – мы были уличные ребята. Мы еще продолжали играть в хоккей во дворах. 

Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас потренировались, и ребята сидят в компьютерах. Другое поколение – они играют в компьютеры, в приставки. А кто-то все равно занимается дальше. Тот же Ваня Демидов берет дополнительные тренировки.

Нельзя сравнивать то и это поколения. Мы росли вообще в другой стране, у нас был другой менталитет, – сказал 59-летний тренер «СКА-1946» Герман Титов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСКА-1946
logoИван Демидов
logoДинамо Москва
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoМХЛ
Герман Титов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Титов о Ротенберге и «СКА-1946» в финале плей-офф МХЛ: «Управлял командой я, тренерский штаб. Да, была подсказка сверху, но все решения принимали мы»
6сегодня, 16:25
Короткий о Ротенберге в плей-офф МХЛ: «Пару раз мне подсказал, куда бросить. «СКА-1946» следовал установкам Титова и играл по схеме, ничего не меняли»
1010 августа, 13:03
Кисаков не считает отъезд в систему «Баффало» ошибкой: «Я набрался опыта, окреп. В «Динамо» тогда не мог бы конкурировать с мужиками. В Америке говорили, что закроют глаза на габариты»
26 августа, 06:34
Главные новости
Семья Овечкина в стиле Minecraft отпраздновала день рождения сына Сергея. Малкин и Пелагея были среди гостей
1сегодня, 21:40Фото
Федоров о приглашении на сборы ЦСКА: «Благодарен Никитину, не ожидал. ЦСКА снова будет великим, как и всегда, работа идет»
1сегодня, 21:07
Голдобин попрощался с болельщиками «Спартака», выложив видео с сообщением о продаже своего BMW под песню «Знаешь ли ты» МакSим
1сегодня, 20:56Фото
Оши о 894-м голе Овечкина: «Гретцки был на арене, мы решили заглянуть в ложу, поздороваться. Слышим – трибуны взорвались, мы такие: «Не может быть! Кто забил?» Не верится, что пропустили это»
3сегодня, 19:58
Пономарев о том, с кем из знаменитостей хотел бы пообщаться: «Баста. В России это артист номер один. Он прекрасный семьянин, человек с правильными взглядами»
4сегодня, 19:41
Вайсфельд про обмен Веккионе: «Плохо сказывается на имидже КХЛ. Легионеров подписывают, они ни разу на лед не вышли – их уже меняют. Надо совершенствовать регламент»
8сегодня, 19:05
Федоров о «Детройте»: «Буду рад поделиться опытом с молодежью, внести вклад в воспитание нового чемпионского поколения «Ред Уингс». Если руководство захочет»
1сегодня, 18:30
Романов об Овечкине: «Обычно шайбу принимают, нужно ее обработать. А он принял, и она уже в воротах. Бросает с одинаковой силой и точностью, предугадать – невозможно»
6сегодня, 18:12
Зубов о Федорове: «У него и Буре феноменальное хоккейное чутье, высочайший IQ. Если Сергея поставили бы в ворота, он бы и там отлично сыграл»
2сегодня, 17:48
«Колорадо» подписал договор с Олофссоном на год с зарплатой 1,575 млн долларов
2сегодня, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Гернат о Хартли: «Приведет «Локомотив» к успеху, надеюсь, сможем выиграть Кубок Гагарина еще раз. Состав почти весь сохранился»
1сегодня, 21:56
Зарплата Тайса Томпсона в «Барысе» – около 30 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
сегодня, 21:22
Гернат о Радулове: «Лидер, очень важен для «Локомотива», его влияние огромно. Сурин сможет пойти по стопам Александра, надеюсь»
1сегодня, 20:12
«Каролина» назначила 33-летнего Фаста тренером по развитию игроков. В июне швед завершил карьеру, пропустив сезон-2024/25 из-за травмы шеи
1сегодня, 19:31
Зубов о будущем: «Планирую дальше работать в КХЛ, никуда не собираюсь. Рассмотрю любые предложения»
сегодня, 19:18
Спунер о переходе в «Шанхай»: «Рад оказаться в Питере, год назад я летел 44 часа, сейчас – всего 21. Друзья сказали: Галлан – один из лучших тренеров, у которых ты мог бы играть»
1сегодня, 18:52
Якупов о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Ждем, конечно. Макмафина знаем, понимаем, что он из себя представляет»
1сегодня, 18:40
Защитник «Динамо» Паталаха о Нижнекамске: «Хороший город, его недооценивают, мне кажется. В основном я был на базе, там комфортные условия, вкусное питание»
1сегодня, 18:00
«Адмирал» выменяет Леонтьева у «Нефтехимика» за тысячу рублей компенсации и подпишет Дарьина («СЭ»)
5сегодня, 17:05
Столяров вошел в штаб «Динамо» – специалистом по спортивному менеджменту
сегодня, 16:14