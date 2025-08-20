Титов о российском хоккее: «Талантов в нашем поколении больше, чем сейчас. Мы были уличные ребята с другим менталитетом. Сейчас они потренировались и сидят в компьютерах»

Герман Титов считает, что раньше в российском хоккее было больше талантов.

– Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов говорил, что молодые игроки сейчас более профессиональные, чем предшественники. Вы могли бы согласиться с таким тезисом, что 16-18-летние парни более профессионально подходят к хоккею, чем ваши ровесники?

– Скажу так – талантов у нас было больше, чем сейчас.

– Потому что больше людей занималось хоккеем?

– Я бы не сказал. Сейчас тоже занимаются очень много хоккеем, хоккею уделяется очень много внимания. Особенно сейчас я приехал из НХЛ и посмотрел, какое внимание уделяется молодежному хоккею и детской спортивной школе.

Я не считаю, что сейчас мало занимается народа. Просто было все по-другому. Мы раньше тренировались, шли потом гулять на улице – мы были уличные ребята. Мы еще продолжали играть в хоккей во дворах.

Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас потренировались, и ребята сидят в компьютерах. Другое поколение – они играют в компьютеры, в приставки. А кто-то все равно занимается дальше. Тот же Ваня Демидов берет дополнительные тренировки.

Нельзя сравнивать то и это поколения. Мы росли вообще в другой стране, у нас был другой менталитет, – сказал 59-летний тренер «СКА-1946 » Герман Титов .