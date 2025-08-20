Титов о Ротенберге и «СКА-1946» в финале плей-офф МХЛ: «Управлял командой я, тренерский штаб. Да, была подсказка сверху, но все решения принимали мы»

Герман Титов высказался о подсказках от Романа Ротенберга штабу «СКА-1946».

Напомним, петербургский клуб проиграл МХК «Спартак» в финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ (3-4).

– Сейчас в главной команде поменялся тренер, который был славен тем, что много взаимодействовал с «Чайкой». Как Игорь Ларионов взаимодействует с вами сейчас?

– Мы знаем друг друга давно. Мы из одного города – Воскресенска, поэтому у нас никаких секретов друг от друга нет. Когда его только назначили на пост главного тренера, мы поговорили, пришли к знаменателю, какие от меня нужны действия, что бы я делал для поднятия игроков в уровне мастерства. Все равно мы все заточены на первую команду.

– Не поделитесь, какие требования он вам выставил?

– Нет, конечно. Это останется в системе клуба.

– Есть отличия в подходе от Романа Ротенберга?

– Пока еще рано говорить. По прошествии какого-то времени можно будет встретиться и поговорить, что изменилось и в какую сторону.

– На одной из пресс-конференций вы сказали, что Ротенберг подсказывал вам по ходу финала [Кубка Харламова]. Некоторые начали домысливать, что он управлял командой, а не вы. Можете эту тему раскрыть?

– А чего раскрывать? Управлял я командой. Да, была подсказка сверху, но все решения принимали мы – я и тренерский штаб, – сказал главный тренер «СКА-1946» Герман Титов .

