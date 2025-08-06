  • Спортс
  • Кисаков не считает отъезд в систему «Баффало» ошибкой: «Я набрался опыта, окреп. В «Динамо» тогда не мог бы конкурировать с мужиками. В Америке говорили, что закроют глаза на габариты»
2

Александр Кисаков не считает отъезд в систему «Баффало» ошибкой.

– В России ты почти не играл на взрослом уровне, но [в 2022 году] поехал в «Баффало». Три года спустя понимаешь, что допустил ошибку?

– Нет, почему. Я набрался опыта, окреп. Если бы остался в «Динамо», то поехал бы на сборы с первой командой. Не знаю, что бы я там показал?

На тот момент я не мог бы конкурировать с мужиками. Весил 63 килограмма. А в Америке говорили, что будут закрывать глаза на физические данные, на борьбу в каких-то моментах. По сути, так и было в первом сезоне. В России я мог бы играть в МХЛ еще год, но уже не хотел.

– Когда ты уехал, началась перестройка в «Динамо». Я разговаривал с главным тренером Алексеем Кудашовым. И он говорил, что на тот момент была хорошая возможность запустить в основу всех перспективных молодых игроков.

– Я выбрал такой путь. Узнаем, во что это выльется, – сказал 22-летний форвард, вернувшийся в «Динамо» в межсезонье. 

За 3 сезона в АХЛ в составе «Рочестера» Кисаков провел 93 матча и набрал 25 (14+11) очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
