Плющев о 0:2 «Локомотива» от «Северстали»: «У Хартли будут проблемы в сезоне, думаю, единоличным лидером не будет. Чемпионский состав должен показывать другой уровень»

Владимир Плющев оценил поражение «Локомотива» от «Северстали» (0:2).

Команда под руководством Боба Хартли уступила череповецкому клубу в матче Фонбет Кубка Блинова.

– Вообще по первым матчам предсезонки судить очень рано, делать вывод уж точно преждевременно. Но я думаю, что у Хартли будут проблемы в сезоне. По крайней мере, уверен, что он не будет единоличным лидером, который диктует свои условия другим соперникам.

У него будут тяжелые игры с тяжелыми результатами. Я немножко удивился: все‑таки чемпионский состав проиграл «Северстали » – как‑то это не очень. Но еще раз говорю, по первым матчам сложно делать какие‑то выводы.

– В этом матче не играли лидеры: Радулов, Гернат и Фрэз. Сильно ли это сказалось на результате?

– Чемпионский состав – это чемпионский состав. И без двух‑трех игроков они все равно должны были показывать немножко другой уровень игры. Тем более, что Череповец – это далеко не звездная команда и далеко не на многое претендующая, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.