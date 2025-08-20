Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Авангард» против «Сибири»
В Омске стартует Фонбет Кубок Блинова.
Фонбет Кубок Блинова
«Локомотив» – «Северсталь» – 12:00
«Авангард» – «Сибирь» – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Авангард» – 0 (0), «Локомотив» – 0 (0), «Нефтехимик» – 0 (0), «Северсталь» – 0 (0), «Сибирь» – 0 (0).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
