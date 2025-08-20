  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Авангард» против «Сибири»
1

Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Авангард» против «Сибири»

В Омске стартует Фонбет Кубок Блинова.

Фонбет Кубок Блинова

«Локомотив» – «Северсталь» – 12:00

«Авангард» – «Сибирь» – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Положение команд: «Авангард» – 0 (0), «Локомотив» – 0 (0), «Нефтехимик» – 0 (0), «Северсталь» – 0 (0), «Сибирь» – 0 (0). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
контрольные матчи
logoКХЛ
logoFonbet Кубок Блинова
logoСеверсталь
результаты матчей
logoАвангард
logoСибирь
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Дементьев о переходах в СКА хороших знакомых Ларионова: «Я бы не искал никакой подоплеки. Когда команда покажет результат, все домыслы не будут иметь под собой оснований»
26 минут назад
Каменский о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Здорово, он великий игрок. Политика? НХЛ к этому не относится, там уважают и ценят наших хоккеистов»
57 минут назад
Грецкий объявил об уходе из «Амура» после 3 сезонов в клубе: «Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке команды, отдаваясь на 200%»
6сегодня, 04:35
Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приедут в лагерь сборной США перед ОИ-2026
4сегодня, 03:45
Рашка вернулся в Чехию, подписав контракт со «Спартой». Форвард провел 13 матчей в НХЛ и 215 в АХЛ (359 минут штрафа)
4сегодня, 03:15
Генменеджер «Трактора»: «Мы могли завоевать Кубок, это чемпионское окно еще не закрылось, убежден. Наши амбиции по-прежнему высокие, в эйфорию мы не улетели»
11вчера, 21:44
Буре о ЦСКА: «Задача одна – завоевать Кубок Гагарина, шансы хорошие. Состав интересный, руководство сильное, болельщики этого жаждут»
6вчера, 21:32
Чибриков – 6-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии Daily Faceoff. Ягер – 1-й, Саломонссон – 2-й, Ламберт – 3-й
4вчера, 21:08
Боумэн о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Прекрасная новость! Рад за Сергея, он один из самых любимых моих учеников»
6вчера, 20:46
Сапего о СКА при Ларионове: «Тренировки интенсивные, требует двигать игру через передачи. Не скажу, что питание кардинально поменялось. Мы идем за кубком, другой цели не может быть»
1вчера, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о главной потере «Адмирала» в межсезонье: «Сошников, однозначно. Характер у Никиты сложный, но я про него сразу все понял: лидер по натуре»
10 минут назад
Агент вратаря Джурусика: «Мэтт планирует продолжить выступления в КХЛ. Рынок сейчас скудный, клубам нужно побыстрее обратить внимание на него»
140 минут назад
Торесен стал менеджером сборной Норвегии. Двукратный обладатель Кубка Гагарина ранее завершил карьеру хоккеиста
сегодня, 04:46
Березин о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт: «Моя реакция – не шок, а удивление. Этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать»
сегодня, 04:27
Контрольный матч. «Спартак» против «Торпедо»
сегодня, 03:55
«Коламбус» пригласил Брендана Смита на просмотр. У 36-летнего защитника 726 матчей в регулярках НХЛ и 144 очка при 787 минутах штрафа
сегодня, 03:30
«Барыс» заплатит Уолшу 37 млн рублей за год. У 26-летнего защитника 42+126 за 317 матчей в АХЛ (Радмир Сахибгареев)
вчера, 22:00
Танков о Ги Буше: «В его системе минимум креатива, но много комбинаций, основанных на линейности, четком выполнении установок. Большой профессионал, многому научился у него»
вчера, 21:21
Тамбиев о перелетах: «Один раз команда слетает на Дальний Восток и начинается – самолетные ноги, мы попали в яму. Но это же факт! В «Адмирале» это все понимают»
вчера, 20:20
Никишин о Бринд′Аморе: «Строгий, требовательный, ценит дисциплину и самоотдачу. Хочу тренироваться правильно, помогать «Каролине» и не быть слабым звеном»
3вчера, 20:06