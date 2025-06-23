Плющев о слухах про Ротенберга в «Локомотиве»: «Роман усилил бы вертикаль. В Петербурге он выстроил систему – СКА брал Кубки Гагарина, «СКА-1946» – Кубки Харламова»

Владимир Плющев оценил слухи об интересе «Локомотива» к Роману Ротенбергу.

Ранее появилась информация , что бывший главный тренер СКА вошел в число кандидатов на пост в ярославском клубе.

«Думаю, что тут можно говорить не только о работе тренером, а вообще о том, чтобы Роман Борисович возглавил всю ярославскую систему, и игроки развивались во всех командах клубной вертикали.

В Санкт-Петербурге он сумел выстроить систему, которая из года в год приносила результат – СКА выигрывал Кубки Гагарина, «СКА-1946» – Кубки Харламова, «СКА-Нева» была в лидерах ВХЛ, а команда «СКА-Юниор» была своеобразным трамплином для ребят из юношеского хоккея в молодежный.

В Ярославле всегда было много своих воспитанников или тех ребят, которые в совсем юном возрасте приехали в этот город.

Когда я работал в сборной России, и в молодежной, и в национальной, всегда было много ярославских ребят – Подомацкий , Ткаченко, Непряев , Вишневский, Бут, Афанасенков, Лапин… Этот список можно продолжать и дальше.

То, что Роман усилил бы в Ярославле или в любом другом клубе работу вертикали – у меня никаких сомнений нет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Роман Ротенберг: «Работаем над тем, чтобы наши дети вернулись на международную арену, готовые побеждать любую сборную мира – Канаду, США. Готовим будущее»