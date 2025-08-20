Столяров вошел в штаб «Динамо» – специалистом по спортивному менеджменту
Геннадий Столяров вошел в тренерский штаб московского «Динамо».
«Бывший хоккеист займет должность специалиста по спортивному менеджменту.
Во время игровой карьеры воспитанник бело-голубых выступал за многие клубы страны, становился серебряным призером чемпионата КХЛ и обладателем Кубка Континента в 2016 году, а также завоевал серебряные медали чешской Экстралиги в 2022-м.
Добро пожаловать, Геннадий Дмитриевич!» – говорится в заявлении «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Динамо»
