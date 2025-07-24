«Динамо» подписало пробные контракты с Казаковцевым, Артемьевым, Прохоровым и Кисаковым
«Динамо» подписало пробные контракты с четырьмя нападающими.
«Нападающие Иван Казаковцев, Сергей Артемьев, Даниил Прохоров и Александр Кисаков примут участие в лагере развития клуба, после чего пройдут предсезонную подготовку в системе московского «Динамо».
Пробные соглашения с хоккеистами действительны до 29 августа. В течение этого времени тренерский штаб московского «Динамо» примет решение о подписании полноценных контрактов с игроками», – сообщила пресс-служба клуба.
Казаковцев, Артемьев и Прохоров выступали в системе «Динамо» в МХЛ.
Кисаков выступал за фарм-клуб «Баффало» в АХЛ. В минувшем сезоне на его счету 13 игр и 4 (3+1) очка. Всего в лиге он провел 93 матча и набрал 25 (14+11) баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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