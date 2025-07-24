«Динамо» подписало пробные контракты с Казаковцевым, Артемьевым, Прохоровым и Кисаковым

«Динамо» подписало пробные контракты с четырьмя нападающими.

«Нападающие Иван Казаковцев, Сергей Артемьев, Даниил Прохоров и Александр Кисаков примут участие в лагере развития клуба, после чего пройдут предсезонную подготовку в системе московского «Динамо ».

Пробные соглашения с хоккеистами действительны до 29 августа. В течение этого времени тренерский штаб московского «Динамо » примет решение о подписании полноценных контрактов с игроками», – сообщила пресс-служба клуба.

Казаковцев, Артемьев и Прохоров выступали в системе «Динамо» в МХЛ .

Кисаков выступал за фарм-клуб «Баффало » в АХЛ . В минувшем сезоне на его счету 13 игр и 4 (3+1) очка. Всего в лиге он провел 93 матча и набрал 25 (14+11) баллов.