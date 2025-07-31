Бабаев о возвращении Кузнецова в СКА: «Таких разговоров и быть не может. Цель визита Евгения в Петербург – бытовая. Просто забрать вещи»

Агент Евгения Кузнецова опроверг возможное возвращение игрока в СКА.

Ранее появилась информация , что нападающий может вернуться в петербургский клуб, за который выступал в прошлом сезоне.

– Евгений Кузнецов находится в Санкт-Петербурге?

– Да, он там. Цель визита – бытовая. Просто забрать все вещи.

– Возможно возвращение в СКА?

– Таких разговоров и быть не может.

Я уже неоднократно говорил, что наш приоритет – НХЛ . Предложения есть, рассмотрим, – сказал Шуми Бабаев , представитель Евгения Кузнецова.