Бабаев о возвращении Кузнецова в СКА: «Таких разговоров и быть не может. Цель визита Евгения в Петербург – бытовая. Просто забрать вещи»
Агент Евгения Кузнецова опроверг возможное возвращение игрока в СКА.
Ранее появилась информация, что нападающий может вернуться в петербургский клуб, за который выступал в прошлом сезоне.
– Евгений Кузнецов находится в Санкт-Петербурге?
– Да, он там. Цель визита – бытовая. Просто забрать все вещи.
– Возможно возвращение в СКА?
– Таких разговоров и быть не может.
Я уже неоднократно говорил, что наш приоритет – НХЛ. Предложения есть, рассмотрим, – сказал Шуми Бабаев, представитель Евгения Кузнецова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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