5

Кузнецов набрал 2+1 в матче любительской лиги в Вашингтоне. У форварда 11 очков за 3 игры в турнире

Евгений Кузнецов набрал 3 очка в матче любительской лиги в Вашингтоне.

Игры проходят на тренировочной арене «Кэпиталс» в формате трех периодов по 15 минут.

33-летний нападающий забросил две шайбы и сделал голевую передачу, а его команда победила со счетом 7:4. Всего на счету Кузнецова 3 матча и 11 (5+6) очков в рамках турнира.

«От него исходит большая угроза. Даже если ты думаешь, что готов к броску, он все равно пробьет тебя», – сказал голкипер одной из команд лиги Райан Гуделл.

Сейчас Кузнецов находится без контракта с каким-либо профессиональным клубом.

Агент Кузнецова о поиске клуба в НХЛ: «Пока все на стадии переговоров, дедлайна нет. Возможности перехода в «Шанхай» не вижу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Gamesheet
logoЕвгений Кузнецов
любительский хоккей
logoКХЛ
logoНХЛ
logoВашингтон
