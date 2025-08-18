Кузнецов набрал 2+1 в матче любительской лиги в Вашингтоне. У форварда 11 очков за 3 игры в турнире

Евгений Кузнецов набрал 3 очка в матче любительской лиги в Вашингтоне.

Игры проходят на тренировочной арене «Кэпиталс» в формате трех периодов по 15 минут.

33-летний нападающий забросил две шайбы и сделал голевую передачу, а его команда победила со счетом 7:4. Всего на счету Кузнецова 3 матча и 11 (5+6) очков в рамках турнира.

«От него исходит большая угроза. Даже если ты думаешь, что готов к броску, он все равно пробьет тебя», – сказал голкипер одной из команд лиги Райан Гуделл.

Сейчас Кузнецов находится без контракта с каким-либо профессиональным клубом.

