Пономарев об «Авангарде»: «Здесь все работает на уровне НХЛ. Моя главная задача – выиграть Кубок Гагарина»

Василий Пономарев заявил, что «Авангард» соответствует уровню НХЛ.

23-летний нападающий провел 7 матчей за «Питтсбург» в прошлом регулярном чемпионате НХЛ.

– После ухода из НХЛ ты наверняка не стал захлопывать за собой дверь. Планируешь возобновить карьеру после истечения контракта с «Авангардом»?

– Конечно, я бы хотел снова попробовать свои силы за океаном, но сейчас я сконцентрирован на игре в Омске. Моя главная задача на данный момент – выиграть Кубок Гагарина с «Авангардом ». Не могу сказать, что будет через три года.

– Уровень «Авангарда» как организации тебя поражает?

– 100%. Я абсолютно точно могу сказать, что все здесь работает на уровне НХЛ, – сказал форвард «Авангарда» Василий Пономарев .

