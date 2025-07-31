Василий Пономарев: «Система «Каролины» мне подходила. Бринд′Амора называют специфическим тренером, но я понимал все его требования на 100%»
В июне нападающий перешел в «Авангард» из системы «Питтсбурга». Ранее он также играл в системе «Каролины».
– В «Питтсбурге» рассчитывали, что вы будете играть в третьем звене. Из-за чего произошло расставание?
– Они понимали, что я уеду. А предложили мне совсем не то, о чем говорили в СМИ. Игр в первой команде было бы по минимуму, даже меньше, чем в прошлом году.
– Получается, в «Каролине» был шанс, а в «Питтсбурге» – уже нет? Обмен вышел неудачным.
– Да, я считаю, что не повезло. Система «Каролины» мне подходила. Все называют Рода Бринд′Амора достаточно специфическим тренером, который подходит не всем. Но я понимал все его требования на 100 процентов.
Предсезонка была необычно тяжелой, но так как я из России, мне было понятно, что это не просто нагрузки, а база для плей-офф. В «Питтсбурге» чуть другая система, – сказал форвард «Авангарда» Василий Пономарев.