Василий Пономарев: «Система «Каролины» мне подходила. Бринд′Амора называют специфическим тренером, но я понимал все его требования на 100%»

Василий Пономарев высказался о работе с тренером «Каролины» Родом Бринд′Амором.

В июне нападающий перешел в «Авангард » из системы «Питтсбурга ». Ранее он также играл в системе «Каролины».

– В «Питтсбурге» рассчитывали, что вы будете играть в третьем звене. Из-за чего произошло расставание?

– Они понимали, что я уеду. А предложили мне совсем не то, о чем говорили в СМИ. Игр в первой команде было бы по минимуму, даже меньше, чем в прошлом году.

– Получается, в «Каролине» был шанс, а в «Питтсбурге» – уже нет? Обмен вышел неудачным.

– Да, я считаю, что не повезло. Система «Каролины» мне подходила. Все называют Рода Бринд′Амора достаточно специфическим тренером, который подходит не всем. Но я понимал все его требования на 100 процентов.

Предсезонка была необычно тяжелой, но так как я из России, мне было понятно, что это не просто нагрузки, а база для плей-офф. В «Питтсбурге» чуть другая система, – сказал форвард «Авангарда» Василий Пономарев .