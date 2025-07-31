Пономарев об обмене прав из «Спартака»: «Я даже не общался. Это все агенты, они понимали, что я не вернусь в клуб. Хорошо, что удалось решить этот момент»

Василий Пономарев заявил, что не вернулся бы в «Спартак».

В июне нападающий перешел в «Авангард» из системы «Питтсбурга». Ранее омский клуб выменял права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ у «Спартака ».

– Если бы не обмен прав из «Спартака», вы бы не вернулись в Россию?

– 100 процентов!

– С этим клубом трудно вести переговоры, и так происходит со всеми хоккеистами. Долго ли вы спорили за право уйти?

– Я даже не общался. Это все агенты, они понимали, что я не вернусь в «Спартак».

Не знаю, понимал ли это сам клуб, но хорошо, что удалось решить этот момент, – сказал форвард «Авангарда » Василий Пономарев .