Пономарев об обмене прав из «Спартака»: «Я даже не общался. Это все агенты, они понимали, что я не вернусь в клуб. Хорошо, что удалось решить этот момент»
Василий Пономарев заявил, что не вернулся бы в «Спартак».
В июне нападающий перешел в «Авангард» из системы «Питтсбурга». Ранее омский клуб выменял права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ у «Спартака».
– Если бы не обмен прав из «Спартака», вы бы не вернулись в Россию?
– 100 процентов!
– С этим клубом трудно вести переговоры, и так происходит со всеми хоккеистами. Долго ли вы спорили за право уйти?
– Я даже не общался. Это все агенты, они понимали, что я не вернусь в «Спартак».
Не знаю, понимал ли это сам клуб, но хорошо, что удалось решить этот момент, – сказал форвард «Авангарда» Василий Пономарев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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