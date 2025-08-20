  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Оши о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка». И поставил костыли, чтобы обойти стол. Через 2 недели он двигался по льду в коньках»
8

Оши о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка». И поставил костыли, чтобы обойти стол. Через 2 недели он двигался по льду в коньках»

Ти Джей Оши оценил скорость восстановления Александра Овечкина после перелома.

Капитан «Вашингтона» сломал ногу 18 ноября в матче с «Ютой». 29 декабря он вышел на лед в игре с «Торонто» (5:2) и забросил шайбу.

«Я увидел его на следующее утро. Сижу, разгадываю кроссворд, и он входит. Я такой: «Ты что делаешь?» А он: «Я в порядке, детка. В порядке». У него были костыли, но он их поставил, а потом обошел стол, чтобы сесть.

Я посмотрел на его рентгеновские снимки. Это был не маленький осколочный перелом или трещина. Кость была сломана пополам. Я подумал: «О, черт». У меня был спиральный перелом, тогда мне поставили пластину и винты выше лодыжки.

Я такой: «Это отстой. Пройдет пара месяцев, прежде чем ты снова сможешь кататься». Он такой: «Нет, я выйду на лед через две недели». Я ему: «Никаких шансов». Он: «Увидишь, я буду на льду через две недели».

Через две недели Овечкин прислал мне видео. Он не катался, но двигался по льду в коньках. Я такой: «Чувак, ты с ума сошел!» – сказал форвард «Кэпиталс» Ти Джей Оши на подкасте «NHL Unscripted with Virk and Demers».

Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoЗдоровье
logoВашингтон
logoТи Джей Оши
травмы
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексеев о травме в плей-офф за «Вашингтон»: «Минус 6 зубов – три верхних выбиты с корнями, три нижних сколоты. Мне сделали временные пластины, крепящиеся к соседним зубам»
310 августа, 12:50
Гаджиев об Овечкине и алкоголе: «Саня пьет пивасик всю карьеру – это его фишка. Странно менять привычки, когда ты лучший снайпер в истории»
1010 августа, 10:25
Замула об Овечкине: «Его броски ломают кости. В «Филадельфии» защитники садились под его удары – все надолго выбывали. Тяжело найти способ сдержать Сашу»
114 июля, 11:03
Главные новости
Оши об Овечкине: «Его болевой порог невероятен. Получив шайбой в лицо на скамейке, он облизывает щеку и дальше следит за игрой. Большинство упали бы на пол»
6 минут назад
Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Федорова. Номер хоккеиста «Ред Уингс» выведут из обращения в январе
222 минуты назадФото
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» проиграл «Северстали», «Авангард» встретится с «Сибирью»
837 минут назадLive
Пономарев об «Авангарде»: «Здесь все работает на уровне НХЛ. Моя главная задача – выиграть Кубок Гагарина»
53 минуты назад
Маркус Филлипс: «СКА – один из самых больших клубов в мире. Это большой вызов, я готов к нему»
2сегодня, 10:49
Бучельников о Радулове как MVP Кубка Гагарина: «Заслужил отвагой и упорством. Он был безоговорочным лидером «Локомотива» в плей-офф»
сегодня, 09:40
Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»
2сегодня, 09:19
Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»
38сегодня, 09:08
Буре о «Детройте» при Федорове: «Очень сильная команда, полно звезд – Айзерман, Коффи, Челиос. Сергей был ее большой частью, играл в «Русской пятерке»
2сегодня, 08:43
Генменеджер «Трактора» о Фукале: «Ожидания Зака по зарплате не совпали с нашими возможностями. Понятен его уход на контракт жизни»
2сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»
140 минут назад
Контрольный матч. «Спартак» против «Торпедо»
сегодня, 10:51Live
Бучельников о футболе: «Буду рад увидеть «Барсу» в финале ЛЧ. Хвича показал, что из России можно выбраться на топовый уровень. Роналду – пример того, как следить за здоровьем»
1сегодня, 10:37
«Амур» попрощался с Грецким: «Слава оставил яркий след в сердцах болельщиков. Желаем новых достижений и успехов в дальнейшей карьере»
сегодня, 10:24
Рыбин о Голдобине в СКА: «Ларионов раньше был его агентом, он прекрасно знает Николая. Сезон все покажет»
2сегодня, 09:54
Броссо о драке с вратарем Бердиным: «Новый опыт, но это вытекало из логики игры. Это способ помочь команде, но не то, к чему я стремлюсь»
сегодня, 09:30
Березин о реакции одноклубников на увольнение из «Лады»: «Никто не поверил – подумали, что это шутка. Обид нет, только благодарность за два сезона»
сегодня, 08:55
Юртайкин получит 20 млн рублей за сезон в «Нефтехимике» (Metaratings)
сегодня, 07:55
Касатонов назвал переход Коваленко в ЦСКА лучшим в КХЛ в это межсезонье: «Николай отлично играл за «Торпедо», это серьезное усиление. Пройдя НХЛ, он получил опыт»
сегодня, 07:45
Ливо провел первую тренировку с «Трактором»
3сегодня, 07:30Фото