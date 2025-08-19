Артюхин о Голдобине: «СКА – идеальный вариант. Стиль Ларионова ему подходит, Николай сможет раскрыть свой потенциал, ему есть куда расти»
Евгений Артюхин положительно оценил переход Николая Голдобина в СКА.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга забрал форварда «Спартака» с драфта отказов. В прошлом сезоне Голдобин набрал 67 (24+43) очков за 74 матча с учетом плей-офф.
«СКА – абсолютно идеальный вариант для Голдобина. Думаю, что в этом переходе все совпало. Николай сможет раскрыть свой потенциал, потому что стиль игры, который пропагандирует Игорь Ларионов, ему подходит.
Я уверен в том, что Голдобин замотивирован. Смена обстановки всегда идет на пользу. Он будет доказывать, что является игроком высшего класса. Ему есть куда расти. Это хороший вариант для обеих сторон», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
