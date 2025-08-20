Бландиси по-русски сказал «привет» болельщикам СКА. Новичок клуба записал видео: «Очень рад стать частью команды. Скорее бы приехать в Петербург и начать продуктивную работу»
Джо Бландиси по-русски сказал «привет» болельщикам СКА.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт на 2 года с 31-летним канадским нападающим.
«👋🏻 Джо Бландиси уже потихоньку учит русский язык и передает привет болельщикам», – подписала пресс-служба СКА записанный игроком видеоролик.
«Привет (канадец произнес это слово по-русски, после чего перешел на английский – Спортс), болельщики СКА. Очень рад стать частью команды на ближайшие два года.
Скорее бы приехать в Санкт-Петербург и начать продуктивную работу. С нетерпением жду первой игры в сезоне», – сказал Бландиси.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости