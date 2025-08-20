  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бландиси по-русски сказал «привет» болельщикам СКА. Новичок клуба записал видео: «Очень рад стать частью команды. Скорее бы приехать в Петербург и начать продуктивную работу»
1

Бландиси по-русски сказал «привет» болельщикам СКА. Новичок клуба записал видео: «Очень рад стать частью команды. Скорее бы приехать в Петербург и начать продуктивную работу»

Джо Бландиси по-русски сказал «привет» болельщикам СКА.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт на 2 года с 31-летним канадским нападающим. 

«👋🏻 Джо Бландиси уже потихоньку учит русский язык и передает привет болельщикам», – подписала пресс-служба СКА записанный игроком видеоролик. 

«Привет (канадец произнес это слово по-русски, после чего перешел на английский – Спортс), болельщики СКА. Очень рад стать частью команды на ближайшие два года.

Скорее бы приехать в Санкт-Петербург и начать продуктивную работу. С нетерпением жду первой игры в сезоне», – сказал Бландиси. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал СКА
болельщики
logoКХЛ
logoСКА
logoДжозеф Бландиси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Оклад Бландиси в СКА – около 65 млн рублей за сезон (Metaratings)
112 августа, 16:35
СКА подписал контракт с Бландиси на 2 года. У 31-летнего форварда 321 очко в 448 матчах АХЛ
1612 августа, 15:23
Главные новости
Губерниев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Клубу наплевать на международную политику. Он бы увековечил и хоккеиста из Монголии или Индии»
3сегодня, 06:15
Дементьев о переходах в СКА хороших знакомых Ларионова: «Я бы не искал никакой подоплеки. Когда команда покажет результат, все домыслы не будут иметь под собой оснований»
1сегодня, 05:29
Каменский о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Здорово, он великий игрок. Политика? НХЛ к этому не относится, там уважают и ценят наших хоккеистов»
1сегодня, 04:58
Грецкий объявил об уходе из «Амура» после 3 сезонов в клубе: «Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке команды, отдаваясь на 200%»
9сегодня, 04:35
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Авангард» против «Сибири»
3сегодня, 04:12
Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приедут в лагерь сборной США перед ОИ-2026
8сегодня, 03:45
Рашка вернулся в Чехию, подписав контракт со «Спартой». Форвард провел 13 матчей в НХЛ и 215 в АХЛ (359 минут штрафа)
5сегодня, 03:15
Генменеджер «Трактора»: «Мы могли завоевать Кубок, это чемпионское окно еще не закрылось, убежден. Наши амбиции по-прежнему высокие, в эйфорию мы не улетели»
14вчера, 21:44
Буре о ЦСКА: «Задача одна – завоевать Кубок Гагарина, шансы хорошие. Состав интересный, руководство сильное, болельщики этого жаждут»
7вчера, 21:32
Чибриков – 6-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии Daily Faceoff. Ягер – 1-й, Саломонссон – 2-й, Ламберт – 3-й
4вчера, 21:08
Ко всем новостям
Последние новости
Ливо провел первую тренировку с «Трактором»
15 минут назадФото
«Колорадо» подпишет контракт с Олофссоном на год (PuckPedia)
30 минут назад
Контрольный матч. «Спартак» против «Торпедо»
сегодня, 03:55
Броссо о переходе в «Динамо»: «Говорили с Кудашовым, у нас общие цели и ожидания от сезона. Думаю, все ждут от команды победы в Кубке Гагарина»
47 минут назад
Танков о Козыреве: «Андрей Леонидович поменял хоккей в главной лиге страны. Не зря в хоккейном сообществе его называют новатором»
55 минут назад
Маккиннон о Кросби в сборной Канады: «Для ребят он как отец. Мне очень повезло, что Сид был моим наставником. Где бы я был без него?»
сегодня, 06:30
Тамбиев о главной потере «Адмирала» в межсезонье: «Сошников, однозначно. Характер у Никиты сложный, но я про него сразу все понял: лидер по натуре»
сегодня, 05:45
Агент вратаря Джурусика: «Мэтт планирует продолжить выступления в КХЛ. Рынок сейчас скудный, клубам нужно побыстрее обратить внимание на него»
1сегодня, 05:15
Торесен стал менеджером сборной Норвегии. Двукратный обладатель Кубка Гагарина ранее завершил карьеру хоккеиста
сегодня, 04:46
Березин о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт: «Моя реакция – не шок, а удивление. Этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать»
сегодня, 04:27