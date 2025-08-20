Бландиси по-русски сказал «привет» болельщикам СКА. Новичок клуба записал видео: «Очень рад стать частью команды. Скорее бы приехать в Петербург и начать продуктивную работу»

Джо Бландиси по-русски сказал «привет» болельщикам СКА.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт на 2 года с 31-летним канадским нападающим.

«👋🏻 Джо Бландиси уже потихоньку учит русский язык и передает привет болельщикам», – подписала пресс-служба СКА записанный игроком видеоролик.

«Привет (канадец произнес это слово по-русски, после чего перешел на английский – Спортс), болельщики СКА. Очень рад стать частью команды на ближайшие два года.

Скорее бы приехать в Санкт-Петербург и начать продуктивную работу. С нетерпением жду первой игры в сезоне», – сказал Бландиси.