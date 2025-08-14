Ротенберг поздравил Медведева с 70-летием: «Вы давно стали частью великой истории России. Благодаря вам я понял, нет ничего невозможного: от создания КХЛ до золота со СКА и сборной»
Роман Ротенберг поздравил Александра Медведева с юбилеем.
14 августа председателю правления «Зенита» Александру Медведеву исполнилось 70 лет.
«Дорогой Александр Иванович! Вы давно стали частью великой истории России. Не только как один из ведущих топ-менеджеров страны, но и как визионер российского спорта.
Мы работали вместе восемнадцать лет – с 2007 года и продолжаем дружить. За это время – благодаря вашему примеру – я понял, что в нашей жизни нет ничего невозможного: от создания Континентальной хоккейной лиги до побед в Кубке Гагарина со СКА и выигрышей золотых медалей со сборной России.
Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Здоровья, успехов и новых побед!» – сказал член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Коммерсант»
