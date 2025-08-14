  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг поздравил Медведева с 70-летием: «Вы давно стали частью великой истории России. Благодаря вам я понял, нет ничего невозможного: от создания КХЛ до золота со СКА и сборной»
10

Ротенберг поздравил Медведева с 70-летием: «Вы давно стали частью великой истории России. Благодаря вам я понял, нет ничего невозможного: от создания КХЛ до золота со СКА и сборной»

Роман Ротенберг поздравил Александра Медведева с юбилеем.

14 августа председателю правления «Зенита» Александру Медведеву исполнилось 70 лет. 

«Дорогой Александр Иванович! Вы давно стали частью великой истории России. Не только как один из ведущих топ-менеджеров страны, но и как визионер российского спорта.

Мы работали вместе восемнадцать лет – с 2007 года и продолжаем дружить. За это время – благодаря вашему примеру – я понял, что в нашей жизни нет ничего невозможного: от создания Континентальной хоккейной лиги до побед в Кубке Гагарина со СКА и выигрышей золотых медалей со сборной России.

Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Здоровья, успехов и новых побед!» – сказал член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Коммерсант»
logoАлександр Медведев
logoСКА
logoФХР
logoРоман Ротенберг
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о встрече Путина и Трампа: «Только позитивные ожидания. Верим, что переговоры пройдут в таком ключе, что наши спортсмены как можно скорее вернутся на международную арену»
4711 августа, 11:58
Роман Ротенберг: «Работаю 24 часа в сутки – это моя судьба, люблю хоккей. Вы не назовете ни одного игрока, которого я не знаю, даже в ВХЛ или МХЛ»
9610 августа, 18:32
Ротенберг о матче звезд на Ovi Cup: «Проводим, чтобы в будущем обыграть всех, включая Канаду. Это очень сильный тимбилдинг»
469 августа, 10:14
Главные новости
Скворцов о КХЛ: «Хотелось, чтобы клубы несли больше ответственности за руководство. Подписали пятилетний контракт на «буртильон» рублей – не расторгайте его за 15 копеек»
12 минут назад
Губерниев об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «Скандинавское лицемерие. Он был без работы, его позвали, отмыли, как пса Шарика. Живет на наши бабки и в колодец плюет»
524 минуты назад
Ги Буше об «Авангарде»: «Хотим не эгоистичных игроков, кто работает на команду, а не на себя. Нам нужны те, кто хотят стать лучшими, уходят из зоны комфорта»
334 минуты назад
«Сочи» расторг контракт с Шикиным. В июне вратарь перешел из «Витязя», с ним подписали договор на год
443 минуты назад
Галлан, Немировски, Келли, Игнатьев вошли в тренерский штаб «Шанхая»: «У нас хороший баланс иностранных и российских специалистов»
сегодня, 09:02
Юров – 2-й в рейтинге проспектов «Миннесоты» по версии сайта НХЛ. Байум – 1-й, Валльстедт – 4-й
1сегодня, 08:45
«Барыс» объявил о контракте с экс-вратарем «Эдмонтона» Родригом. Соглашение – на год
4сегодня, 08:32
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал Трампу пас – спорт испокон веков призван быть миротворцем. Хоккейная дипломатия рано или поздно сработает»
47сегодня, 08:23
Каменский об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «Если сожалеет до конца, то должен вернуть заработанные здесь деньги. Странное поведение»
11сегодня, 07:56
Артюхин о Ливо: «Трактор» более подходящий вариант, чем «Ак Барс». В Челябинске есть места для легионеров и ребята-североамериканцы»
4сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Минска. «Металлург» сыграет с «Ладой»
32 минуты назад
Барулин о Гальченюке: «Сильный снайпер для КХЛ. У Алекса отличная реализация, трудовая этика. Если я отдавал ему удобный пас, он обязательно забивал»
58 минут назад
Алексеев о рекорде Овечкина: «Вашингтону» дали два выходных подряд, было круто. Незабываемое событие»
сегодня, 09:31
«Барыс» заплатит 30 млн рублей экс-вратарю «Эдмонтона» Родригу за год (Михаил Зислис)
сегодня, 09:20
Грицюк о «Нью-Джерси»: «Калинин говорил, что арена классная, Нью-Йорк близко. Если есть время, можно посмотреть Манхэттен»
1сегодня, 08:10
Савельев о Грималди в СКА: «Топ-3 легионер в КХЛ, очень хорошее усиление. В силу роста не смог закрепиться в НХЛ, но его талант неоспорим»
сегодня, 07:22
Барулин о полезности «минус 28» за «Амур» в прошлом сезоне: «Когда число стало двузначным, я смирился. В ноябре-декабре все поняли, что сезон не спасти»
сегодня, 06:22
Генменеджер «Миннесоты» о влиянии контрактов Паризе и Сутера: «Раздражало оставаться в стороне на дедлайне. Мы действовали эффективно, но приятно иметь гибкость»
1сегодня, 06:09
Андрей Коваленко об уходе Ливо из «Салавата»: «Такие хоккеисты формируют имидж лиги. Легионеры общаются друг с другом, работает телефон – в том числе испорченный»
5сегодня, 05:25
Контрольный матч. «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком»
сегодня, 04:32