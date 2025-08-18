  • Спортс
  Камил Гаджиев о Ротенберге: «Люди всегда кого-то хейтят – претензии далеко не всегда обоснованы. Не представляю российский хоккей без него»
Камил Гаджиев о Ротенберге: «Люди всегда кого-то хейтят – претензии далеко не всегда обоснованы. Не представляю российский хоккей без него»

Камил Гаджиев считает, что Роману Ротенбергу нужно быть функционером.

В это межсезонье Ротенберг покинул пост главного тренера СКА и вошел в совет директоров «Динамо».

«Про Рому часто говорят в разных компаниях. Все склоняются к тому, что он очень любит хоккей – это очень важно. Он любит и себя в хоккее (смеется). Но он любит хоккей.

Когда я закончил заниматься спортом... Мы же не сразу начали заниматься медиаконтентом, не сразу открыли промоутерскую компанию. Я еще тренировал ребят, своему тренеру помогал. Потом я понял: чтобы тренировать – нужен фокус. Ты как тренер должен целый день быть в тренерском фокусе. Смотреть опыты других команд, специалистов, постоянно развиваться.

Глядя на активность Ромину, он как тренер не развивается, он больше развивается как хоккейный функционер. Тренерство – немного другое. Все равно слышишь: «Вот Роман, уберите Романа». Люди всегда кого-то хейтят. Претензии, которые ему предъявляются, далеко не всегда обоснованные.

Если бы Рома сказал: «Окей, я не главный тренер, вот главный тренер, я ассистент, помощник, генеральный менеджер». В этой роли он бы смотрелся органичнее. Он бы отчасти снял ответственность за результат. А медийно он качает: на пресс-конференциях, говорит, заводит, драйвит. Но ему нужно было отойти от тренерства.

Либо второй вариант. Он говорит: «Я погружаюсь в тренерство, но тогда не ждите от меня, что я буду как функционер, по крайней мере, на несколько лет». Должен быть выбор: либо ты с головой тренер, либо ты функционер. Рома хочет и функционера хочет забрать, и тренера. В этом есть определенное противоречие.

Сейчас подхватил «Красную машину» – и сразу история ожила. Что-то все интересуются. Потому что он действует как функционер. А если он возглавит ее как тренер, то снова возьмет ответственность за результат. А если не выиграет «Красная машина», знаете что скажут? Что Ротенберг – хреновый тренер.

Выиграть или проиграть может любой. Сейчас СКА не выигрывал несколько лет, в финалах не играл. Говорят, понятно: «Тренер Ротенберг». Так это или нет – мы не знаем. Но как тренер он уже под раздачу попал.

А так он [как функционер] мог бы еще тренера критиковать. Говорить: «Я считаю, что СКА может лучше». Поэтому Рома тоже понимает, на чем нужно акцентироваться. Но без него российский хоккей я на данный момент вообще не представляю.

Когда он ушел из СКА, я подумал: «Что он подхватит?». Хорошую историю подхватил, трендовую – молодежный хоккей. Это классная штука», – сказал бывший заместитель гендиректора «Адмирала», глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

Плотников об уходе Ротенберга из СКА: «Было неожиданно. Все понимают, что Роман Борисович – большая фигура. Но мы как солдаты – есть контракт, выходим и работаем»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «Наш хоккей»
