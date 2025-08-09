«Детройт» вернул надпись «Хоккейный город» в центральный круг арены. За это проголосовали болельщики перед сезоном, в котором клуб отметит 100-летие

«Детройт» вернул надпись «Хоккейный город» в центральный круг домашней арены.

Она появится там впервые за 7 лет. В следующем сезоне клуб будет отмечать 100-летие с момента основания.

Решение было принято по результатам опроса болельщиков «Ред Уингс». Им было предложено два варианта оформления центрального круга – оба с юбилейным логотипом, но один с надписью Hockeytown, а другой без нее.

Болельщики выбрали первый вариант.

Отмечается, что надпись присутствовала в центре площадки с 1996 по 2018 год – за этот период «Детройт» выиграл 4 Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008).

В НХЛ клуб выступает с 1926 года, до 1932-го он играл под другими названиями («Кугарс» и «Фэлконс»).

Фото: сайт «Детройта ».