Артюхин о Голдобине в СКА: «Отличное усиление. Формат игры, который пропагандирует Ларионов, подходит Николаю»

Евгений Артюхин высказался о переходе Николая Голдобина в СКА.

Клуб забрал форварда с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак».

– Отличное усиление. Для Николая хороший выбор команды. Раньше у него были проблемы. Сейчас тот формат игры, который пропагандирует Ларионов, как никогда подходит Голдобину. Думаю, в этой ситуации все остались довольны.

– То, что СКА забрал Голдобина из списка отказов, станет для него дополнительной мотивацией?

– Вы абсолютно правы. Никакого психологического удара у игрока здесь не будет, только мотивация доказывать свою состоятельность.

Наверное, даже хорошо, что Николай из-за этой истории вышел из зоны комфорта. Это поможет ему развить уровень своей игры еще лучше.

– Могут ли болельщики СКА негативно воспринять переход Голдобина? Как это происходит в футболе, при переезде игрока из Петербурга в Москву.

– Думаю, никаких проблем не будет. В Петербурге любят хоккей, полные трибуны всегда заполняются. Все эти люди должны разбираться, кто такой Николай Голдобин, и принять его хорошо, как усиление.

– Может ли СКА стать для Голдобина трамплином для перехода в НХЛ?

– Думаю, что да. Все возможно. Зависит от самого Николая, как он будет работать, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
