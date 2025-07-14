Мирошниченко из «Вашингтона» женился. У 21-летнего форварда 18 матчей в НХЛ в прошлом сезоне

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко женился.

Торжественное мероприятие прошло 12 июля. Избранницей 21-летнего хоккеиста стала девушка по имени Карина.

В минувшем сезоне Мирошниченко провел 18 матчей в НХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В АХЛ у него 47 (26+21) баллов за 61 игру с учетом плей-офф.

Фото: instagram.com/miroshnichenko_63/ , instagram.com/karisha_krav/