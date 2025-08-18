Никулин о требованиях Хартли: «Более агрессивно стали играть, стараемся везде навязать давление. Нам объясняют много нюансов, говорят, как правильно ставить клюшку, коньки»
Степан Никулин высказался после товарищеского матча с «Торпедо» (2:1).
«Рад вернуться, раз начать играть в хоккей. Выиграли – еще лучше. Вроде, хорошо себя чувствую. Бегал, старался. Самое главное было войти в игру, поскольку давно не играл. Очень соскучился.
Рад, что выиграли, отдал передачу. Лутцев – достаточно игровой парень, с ним приятно было быть в звене. С Мальцевым много разговаривали на лавке, что-то не получалось.
Требования Боба Хартли? Более агрессивно стали играть, стараемся везде навязать давление. Нам объясняют много нюансов. Это длительный процесс. Говорят, как правильно ставить клюшку, коньки. В этом плане много нового», – сказал нападающий «Локомотива» Степан Никулин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
