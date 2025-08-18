Хартли о «Локомотиве»: «Люблю агрессивный и атакующий хоккей, игру первым номером. У нас хороший состав, есть отличные ветераны и лучший вратарский тандем. Будем стараться выиграть каждый матч»

Боб Хартли высказался после товарищеского матча «Локомотива» с «Торпедо» (2:1).

– Сегодня мы увидели много молодежи. Планируются ли изменения в составе «Локомотива»?

– В первых матчах сезона у нас не будет травмированных игроков. Некоторые хоккеисты не восстановятся к старту регулярки. В Ярославле есть традиции доверять своим воспитанникам. Они обычно проходят всю систему клуба.

Когда разговаривал с Юрием Яковлевым , находясь в Северной Америке, я понял, как в Ярославле гордятся, что за команду играют именно свои воспитанники. Будем стараться смотреть на молодых ребят.

Сегодня было более 10 хоккеистов, кто не имел основной роли в команде в прошлом сезоне. Им есть куда расти.

– Какие задачи ставите на сезон?

– Выиграть последний матч. Задача – прогрессировать по ходу сезона. Нужно зайти на пике в плей-офф. В Ярославле очень сильные победные традиции.

Мы понимаем, что соперники будут мотивированными в играх с «Локомотивом». Нам нужно быть готовыми к этому. Мы обязаны быть лучше, чем в прошлом сезоне.

– В чем кроются главные изменения в игре «Локомотива»?

– Не буду говорить о разнице моего хоккея и того, что показывала команда в прошлом сезоне. Я люблю агрессивный и атакующий хоккей, игру первым номером.

У нас хороший состав, есть отличные ветераны, а также лучший вратарский тандем. Будем стараться выиграть каждую игру, – сказал новый главный тренер «Локомотива » Боб Хартли .