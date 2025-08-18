Ларионов после 5:2 с «Динамо» СПб: «Пока только штрихи той игры, которую мы хотим видеть. Ребята отыграли неплохо, будет гораздо лучше»
Игорь Ларионов подвел итоги предсезонного матча СКА с «Динамо» СПб (5:2).
– Какие впечатления игры? Когда болельщики увидят Грималди?
– Рады, что пришли болельщики. Хороший тренировочный матч. Ребята отыграли неплохо, будет гораздо лучше.
Грималди будет скоро. Надеюсь, что через неделю.
– Какие можно сделать выводы по этой игре?
– В целом по отдаче, по динамике игры, по желанию было интересно. Многие вещи были интересны.
– Видите ли вы то, что хотите видеть в сезоне?
– Пока только штрихи той игры, которую мы хотим видеть. Абсолютно доволен, как идет подготовка к сезону, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
СКА выиграл 1-й матч под руководством Ларионова. Сын тренера сделал передачу в предсезонной игре с «Динамо» СПб
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости