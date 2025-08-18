Ларионов после 5:2 с «Динамо» СПб: «Пока только штрихи той игры, которую мы хотим видеть. Ребята отыграли неплохо, будет гораздо лучше»

Игорь Ларионов подвел итоги предсезонного матча СКА с «Динамо» СПб (5:2).

– Какие впечатления игры? Когда болельщики увидят Грималди?

– Рады, что пришли болельщики. Хороший тренировочный матч. Ребята отыграли неплохо, будет гораздо лучше.

Грималди будет скоро. Надеюсь, что через неделю.

– Какие можно сделать выводы по этой игре?

– В целом по отдаче, по динамике игры, по желанию было интересно. Многие вещи были интересны.

– Видите ли вы то, что хотите видеть в сезоне?

– Пока только штрихи той игры, которую мы хотим видеть. Абсолютно доволен, как идет подготовка к сезону, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА выиграл 1-й матч под руководством Ларионова. Сын тренера сделал передачу в предсезонной игре с «Динамо» СПб