Филлипс о СКА: «Потрясающая инфраструктура, организация находится на высшем уровне. У нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха»
Маркус Филлипс поделился впечатлениями от выступления за СКА.
Защитник перешел в клуб в межсезонье из «Торпедо».
«Мне пока что все нравится. Организация в СКА находится на высшем уровне, у клуба потрясающая инфраструктура.
Мне кажется, что у нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха.
Я хочу здесь провести хороший год. Лично я и вся команда надеемся на это. У нас хорошие лидеры в раздевалке и тренерский штаб. Я в ожидании нового сезона», — сказал защитник СКА Маркус Филлипс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
