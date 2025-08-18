Филлипс о СКА: «Потрясающая инфраструктура, организация находится на высшем уровне. У нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха»

Маркус Филлипс поделился впечатлениями от выступления за СКА.

Защитник перешел в клуб в межсезонье из «Торпедо».

«Мне пока что все нравится. Организация в СКА находится на высшем уровне, у клуба потрясающая инфраструктура.

Мне кажется, что у нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха.

Я хочу здесь провести хороший год. Лично я и вся команда надеемся на это. У нас хорошие лидеры в раздевалке и тренерский штаб. Я в ожидании нового сезона», — сказал защитник СКА Маркус Филлипс.