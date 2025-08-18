Камил Гаджиев предложил снизить финансирование хоккея на 20%: «В контексте экономической ситуации в стране это абсолютно справедливо»

Камил Гаджиев предложил снизить финансирование хоккея на 20 процентов.

«Многие клубы КХЛ к потолку зарплат не приближаются – да, это так. Но в контексте экономической ситуации в стране, считаю, это абсолютно справедливо. Вообще думаю, что у нас в хоккее можно еще на 20 процентов снизить количество денег, и качество хоккея не сильно-то снизится», – сказал бывший заместитель гендиректора «Адмирала», глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев .

