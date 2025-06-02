«Сочи» анонсировал назначение нового главного тренера на фоне ухода Ротенберга из СКА. Команду должен возглавить Вячеслав Козлов

«Сочи» заявил о готовности назначить нового главного тренера.

«Друзья, важная новость. Завтра объявим о назначении нового главного тренера команды», – говорится в заявлении южан.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Как сообщалось в прессе прежде, новым главным тренером «Сочи » должен стать Вячеслав Козлов – ассистент Алексея Кудашова в «Динамо ».

В прошлом сезоне во главе сочинцев работал Сергей Зубов. Команда заняла 11-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 47 баллов в 68 матчах.

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