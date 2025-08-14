Скворцов о Ротенберге: «Было бы интересно посмотреть на него в качестве тренера «Сочи», увидеть выход клуба в плей-офф»

Роман Скворцов поделился мыслями о Романе Ротенберге.

Ранее Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера СКА и вошел в совет директоров «Динамо».

– Скучаете ли по тренеру Роману Ротенбергу? И неудивительно ли, что его нет в КХЛ, но про него все равно все говорят?

– Мой сосед как просил передать привет Якубовичу по причине того, что я тоже работаю на телевидении, так и просит. В его мире никакого Романа Борисовича нет.

Было бы интересно посмотреть на Ротенберга в качестве тренера «Сочи », увидеть выход «леопардов» в плей-офф, поболеть за них во втором раунде… Вот тогда бы скучал.

– Ждете ли вы возвращения Ротенберга в новом сезоне или в ближайшие годы? И изменится ли он как тренер и человек?

– Я в себе-то не особо уверен на ближайшие годы (в моменте – на все сто!), за Романа Борисовича рассуждать про возможные изменения тем более не буду.

Я жду, что на матчах «Динамо » будут аншлаги, что для Александра Еременко организуют прощальный матч, которого он заслуживает, что динамовская школа выйдет из турбулентности, а сами бело-голубые дойдут хотя бы до финала Кубка, – сказал комментатор Роман Скворцов.