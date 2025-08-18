  • Спортс
  • Тай Смит о переходе в минское «Динамо»: «Не могу сказать, что доволен тем, как сложилось в НХЛ. Рад быть здесь и хочу побеждать. Арена просто потрясающая»
Тай Смит о переходе в минское «Динамо»: «Не могу сказать, что доволен тем, как сложилось в НХЛ. Рад быть здесь и хочу побеждать. Арена просто потрясающая»

Тай Смит рассказал о своем переходе в минское «Динамо».

«Не могу сказать, что я доволен тем, как сложилось в НХЛ. Но сейчас я здесь и пытаюсь двигаться вперед шаг за шагом. Хочу сосредоточиться на грядущем сезоне. Это то, к чему сейчас стремлюсь. Рад быть в «Динамо» и хочу побеждать.

Мне уже удалось посмотреть город, очень понравился. Все отнеслись ко мне хорошо по прибытии. Так что сейчас у меня в Беларуси все просто замечательно.

В начале лета поступило предложение от «Динамо». Я был очень взволнован. Слышал много хорошего о Минске и местной команде. Для меня было приятно получить такое предложение.

Разговаривал с Ксавье Улле. Много общался с ним в ходе процесса перехода. Он говорил много хороших слов об игре в Минске. Сейчас он вместе с Бруком помогают мне приспособиться, как и другие игроки из Северной Америки. Все мне помогают с момента, как я подписал контракт, и до сегодняшнего дня. Мне повезло, что эти ребята здесь. 

Мне было сложно принимать решение о переезде, ведь я никогда не играл в хоккей за границей. Но ребята очень гостеприимны и в «Динамо» отличная организация. Так что это приятный переход.

«Минск-Арена» просто потрясающая и стоит на одном уровне с аренами НХЛ. Очень здорово, что здесь есть такой ледовый дворец. С нетерпением жду, когда смогу сыграть здесь и услышать болельщиков», – сказал защитник «зубров», выступавший за «Нью-Джерси», «Питтсбург» и «Каролину». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport5.by
