Дитц о том, почему не закрепился в НХЛ: «Испытывал большое давление и, видимо, был не совсем готов к тому, чтобы каждый день его выдерживать. Где-то не получалось – и уверенность терялась»

Даррен Дитц высказался о своем выступлении в НХЛ.

Защитник играл за «Монреаль » в сезоне-2015/16.

– Почему не удалось там закрепиться?

– Хороший вопрос. Наверное, ментально еще не созрел. Испытывал большое давление и, видимо, был не совсем готов к тому, чтобы каждый день его выдерживать и играть на самом высоком уровне.

Где-то не получалось – и уверенность в себе терялась. Без опыта сложно. Сейчас же его хватает, и уже есть представление, что ты за игрок и как можешь помочь команде, знаешь свои сильные и слабые стороны.

Стараюсь демонстрировать свои лучшие качества и, конечно, выполнять задания тренера, – сказал защитник минского «Динамо » Даррен Дитц .