«Амур» показал обновленную форму на сезон-2025/26. На оранжевом свитере стало больше черного цвета

«Амур» показал обновленную форму на сезон-2025/26.

По сравнению с прошлогодним комплектом изменился дизайн рукавов – за счет этого в новой версии свитера стало больше черного цвета. 

Также появилась контрастная плашка для фамилий игроков. 

Фото: телеграм-канал КХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал КХЛ
