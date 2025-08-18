«Амур» показал обновленную форму на сезон-2025/26. На оранжевом свитере стало больше черного цвета

«Амур» показал обновленную форму на сезон-2025/26.

По сравнению с прошлогодним комплектом изменился дизайн рукавов – за счет этого в новой версии свитера стало больше черного цвета.

Также появилась контрастная плашка для фамилий игроков.

Фото: телеграм-канал КХЛ.