«Торпедо» показало форму на предсезонку: «В новых красках и с вайбом лета»
«Торпедо» показало игровую форму на предсезонные матчи.
В ней нижегородский клуб проведет ряд контрольных встреч, а также выступит на Кубке мэра Москвы в конце августа.
«Предсезонка – в новых красках и с вайбом лета!» – сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо».
Фото: t.me/torpedonn
В «Торпедо» не обсуждали подписание Голдобина. «Спартак» выставил форварда на драфт отказов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
