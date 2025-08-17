Фото
«Торпедо» показало форму на предсезонку: «В новых красках и с вайбом лета»

«Торпедо» показало игровую форму на предсезонные матчи.

В ней нижегородский клуб проведет ряд контрольных встреч, а также выступит на Кубке мэра Москвы в конце августа.

«Предсезонка – в новых красках и с вайбом лета!» – сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо».

Фото: t.me/torpedonn

В «Торпедо» не обсуждали подписание Голдобина. «Спартак» выставил форварда на драфт отказов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
logoТорпедо
игровая форма
logoКХЛ
logoстиль
фото
Кубок мэра Москвы
