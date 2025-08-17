  • Спортс
  • «Северсталь» показала форму на сезон-2025/26: «Цвета – глубокий черный и яркий желтый. Контраст, ассоциирующийся с силой, энергией и дерзостью клуба»
Фото
1

«Северсталь» показала игровую форму к сезону-2025/26.

«70 лет хоккея в Череповце. От дворовых коробок – к большим аренам. От первых шайб – к тысячам сердец на трибунах. Сегодня мы представляем форму юбилейного сезона. Это не просто экипировка. Это – характер города и история клуба в каждой детали.

Цвета – глубокий черный и яркий желтый. Контраст, который сразу ассоциируется с силой, энергией и дерзостью «Северстали». Дизайн – минималистичный и современный, с акцентом на динамику и уверенность игроков. Юбилейная эмблема на груди – символ преемственности поколений и уважения к тем, кто создавал историю череповецкого хоккея.

Эта форма – отражение 70 лет борьбы, эмоций и настоящего хоккея. Она объединяет прошлое, настоящее и будущее. ХК «Северсталь» выходит в новый сезон – с уважением к истории и готовностью к новым победам!» – говорится в сообщении пресс-службы «Северстали».

Фото: t.me/hcseverstal

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Северстали»
logoСеверсталь
болельщики
logoстиль
фото
игровая форма
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
