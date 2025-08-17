Алексей Терещенко: «В минском «Динамо» изменилось отношение к иностранцам. Раньше над ними тряслись, позволяли делать все подряд. Теперь такого нет, Квартальнов работает по-другому»

Алексей Терещенко высказался об отношении к иностранцам в «Динамо» Минск.

«Сейчас отношение к иностранцам в «Динамо» изменилось. И это пошло клубу только на пользу. Раньше над ними тряслись и позволяли делать все подряд. Теперь такого нет.

Квартальнов работает по-другому. Он не ставит в состав тех, кто не готов выкладываться на сто процентов. И это правильный подход», – сказал трехкратный чемпион мира, бывший нападающий минского «Динамо » Алексей Терещенко .