  • Алексей Терещенко: «В минском «Динамо» изменилось отношение к иностранцам. Раньше над ними тряслись, позволяли делать все подряд. Теперь такого нет, Квартальнов работает по-другому»
Алексей Терещенко высказался об отношении к иностранцам в «Динамо» Минск.

«Сейчас отношение к иностранцам в «Динамо» изменилось. И это пошло клубу только на пользу. Раньше над ними тряслись и позволяли делать все подряд. Теперь такого нет.

Квартальнов работает по-другому. Он не ставит в состав тех, кто не готов выкладываться на сто процентов. И это правильный подход», – сказал трехкратный чемпион мира, бывший нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings
