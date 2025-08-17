Вячеслав Быков: «Квартальнов – тренер высочайшего уровня. Он показывает результат везде, где работает. Минскому «Динамо» очень повезло»
Вячеслав Быков поделился мнением о тренере Дмитрии Квартальнове.
«Квартальнов – тренер высочайшего уровня. Он показывает результат везде, где работает.
«Динамо» очень повезло с главным тренером. Квартальнов умеет работать с молодежью и развивать игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings
