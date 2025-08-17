Кисаков из «Динамо» о трех сезонах в АХЛ: «Набрал в физике, играл с мужиками и ребятами из 1-го раунда драфта НХЛ. В бытовом плане я не отвык от России»

Александр Кисаков рассказал, чему научился в Северной Америке.

Форвард провел три сезона в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Баффало ». Суммарно он провел 93 матча и набрал 25 (14+11) очков. Сейчас Кисаков находится на просмотровом контракте в «Динамо ».

«В бытовом плане я и не отвыкал от России, потому что летом я постоянно приезжал сюда. В хоккей я тоже всю жизнь в России играю.

Вот к Америке мне нужно было привыкать. Там я серьезно набрал в физике и получил опыт игры с мужиками и молодыми и талантливыми ребятами из первого раунда драфта НХЛ. В этих компонентах мне удалось вырасти.

За три года набрал массу, по нескольку килограммов за сезон. Последние полгода я серьезно работал в зале, готовясь к следующему сезону», – сказал Александр Кисаков .

Кудашов о Кисакове: «За 3 года, что его не было в «Динамо», он однозначно стал взрослее и крепче. НХЛ – лучшая лига мира, Александр тренировался с лучшими»