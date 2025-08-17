Кудашов о Кисакове: «За 3 года, что его не было в «Динамо», он однозначно стал взрослее и крепче. НХЛ – лучшая лига мира, Александр тренировался с лучшими»

Алексей Кудашов высказался о перспективах форварда Александра Кисакова.

22-летний форвард вернулся в «Динамо » из системы «Баффало ». За 3 сезона в АХЛ в составе «Рочестера » Кисаков провел 93 матча и набрал 25 (14+11) очков.

«Как вернувшиеся из аренды игроки встраиваются в команду? Здесь все нормально. Они далеко не уезжали. Мы следили за ними и во время сезона, и после. Это совершенно нормальная, обыденная ситуация. Сезон начнется и все покажет.

Кисаков за последние три года, что его не было в «Динамо», однозначно стал взрослее и крепче. НХЛ – лучшая лига в мире. Соответственно, Александр тренировался с лучшими. Дальше все будет зависеть от того, как он будет работать и вливаться в коллектив», – сообщил главный тренер бело-голубых.