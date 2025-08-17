Плющев о зарплате Луи Робитайла в фарме «Авангарда»: «У нас любят гладить иностранцев – нашим тренерам не позволено то, что им. Это агентские происки, навешали лапшу на уши»

Владимир Плющев считает, что иностранным тренерам в России многое дозволено.

Ранее «Омские Крылья » (фарм-клуб «Авангарда» в Olimpbet ВХЛ) возглавил Люк Робитайл. Сообщалось , что он будет получать 36 млн рублей в год.

«Конечно, есть доля правды в том, что иностранные тренеры получают немаленькие деньги в российском хоккее. У нас же любят гладить иностранцев. То, что позволено им, не позволено нашим тренерам.

Если такую политику взял «Авангард », даже не знаю. Когда человек в ВХЛ приезжает и заставлять учить наших хоккеистов своему языку... Ты приехал сюда, поэтому ты должен учить наш язык, чтобы разговаривать с нашими спортсменами. А не наши ребята должны учить твой язык, чтобы говорить на твоем диалекте. Ты приехал сюда, а не они к тебе приехали.

А такие суммы для команды ВХЛ – не знаю, что там такого гениального в этом тренере. Сомневаюсь в этой гениальности, иначе мы бы о нем уже давно слышали.

Думаю, что это все агентские происки, как обычно, лапшу на уши навешали, но самое интересное, найдут ли того, кто ответит за такие сделки. А за результат по-хорошему должны спросить. По идее, он должен еще готовить тех звездочек, по которым соскучился весь Омск и вся Россия.

Не знаю, какие именно задачи перед ним стоят и кто его сосватал на такой контракт», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Шевченко о фарме «Авангарда»: «Луи Робитайл заставляет персонал учить английский. Может ли так вести себя российский тренер в АХЛ?»