Гендиректор «Авангарда» про 36 млн рублей в год у Луи Робитайла: «Приглашая иностранца, мы платим больше, это нормально. ВХЛ для канадского тренера – риск и авантюра»

Гендиректор «Авангарда» высказался относительно зарплаты Луи Робитайла.

Сообщалось, что главный тренер фарм-клуба «Авангарда» – «Омских Крыльев» в Olimpbet ВХЛ – Робитайл зарабатывает 36 млн рублей в год. 

– Вы уже упоминали Робитайла. В прессе писали, что его зарплата – 36 млн рублей в год, что в десятки раз больше, чем у большинства тренеров ВХЛ. Это не переплата за наставника второй команды?

– Вот как профессионально вы меня подловили, чтобы я подтвердил эту цифру. Скажу так: с ней я не согласен, и вообще не имею права обсуждать конкретные суммы.

Но, конечно, приглашая иностранного специалиста, мы платим больше. Это нормально. Для канадского тренера работа в ВХЛ – в определенной степени риск и авантюра. В КХЛ еще можно посмотреть, что это за лига, а тут для него все было «темным лесом».

Он ничего не знал ни про нас, ни про чемпионат. Мы же были уверены, что он не разочаруется, и так и вышло. Первое впечатление у него самое позитивное: он уже влюбился в Омск, привез сюда семью, трое детей и жена приехали к нему на месяц.

Он открывает для себя город, уже съездил в Тюмень на старом поезде и получил массу приятных впечатлений. Да, он стоит дороже, чем российские специалисты. Но давайте смотреть по результатам. Сейчас судить рано: может, мы промахнулись, а может, угадали.

Мы верим в то, что делаем, а время все покажет. Смотря сейчас на команду, у меня есть сдержанный оптимизм. Должны мы сделать что-то достойное в этом сезоне, – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

