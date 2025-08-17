Форвард «Лады» Кугрышев: «Хоккей в Тольятти – спорт номер один, но сейчас есть «Акрон». Дзюбу постоянно встречаешь где-то в городе»

Дмитрий Кугрышев из «Лады» заявил, что часто встречает Артема Дзюбу в Тольятти.

– Хоккей здесь по-прежнему, как и в лучшие годы «Лады», вид спорта номер один?

– Да, так исторически сложилось, что хоккей в Тольятти был, да и остается спортом номер один, на нем воспитываются поколения.

Но сейчас в Тольятти есть еще футбольный клуб «Акрон », он тоже интересен болельщикам.

Да, они играют в Самаре, но за ними люди тоже следят, переживают, того же Артема Дзюбу в городе постоянно где-то встречаешь, – сказал форвард «Лады» Дмитрий Кугрышев .

