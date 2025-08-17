Браташ о «Металлурге»: «Толчинский, Ткачев, Барак – умные, быстрые и результативные форварды. Это серьезное усиление, команда делает шаг вперед»
Олег Браташ оценил трансферы «Металлурга» в это межсезонье.
– Селекция какой команды, на ваш взгляд, близка к образцовой? Многие эксперты называют «Металлург».
– Знаете, лето – не то время, когда в хоккее делаются выводы, все покажет и докажет весна.
Но мне понятна та игровая идея, вокруг которой состоялись трансферы в «Металлурге». Толчинский, Ткачев, Барак – умные, быстрые, результативные форварды. Это серьезное усиление.
«Металлург» и так был одной из самых интересных команд КХЛ, с узнаваемой атакой. Теперь благодаря селекции она делает еще один шаг вперед, – сказал заслуженный тренер России Олег Браташ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
