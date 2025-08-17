Браташ о «Металлурге»: «Толчинский, Ткачев, Барак – умные, быстрые и результативные форварды. Это серьезное усиление, команда делает шаг вперед»

Олег Браташ оценил трансферы «Металлурга» в это межсезонье.

– Селекция какой команды, на ваш взгляд, близка к образцовой? Многие эксперты называют «Металлург».

– Знаете, лето – не то время, когда в хоккее делаются выводы, все покажет и докажет весна.

Но мне понятна та игровая идея, вокруг которой состоялись трансферы в «Металлурге». Толчинский , Ткачев , Барак – умные, быстрые, результативные форварды. Это серьезное усиление.

«Металлург » и так был одной из самых интересных команд КХЛ, с узнаваемой атакой. Теперь благодаря селекции она делает еще один шаг вперед, – сказал заслуженный тренер России Олег Браташ .

