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Браташ о стиле игры «Локомотива»: «Хоккей – это борьба за результат, для красоты есть фигурное катание. Все остальное – демагогия»

Олег Браташ сравнил хоккей с фигурным катанием.

– Хоккей Петра Воробьева и Игоря Никитина имеет общие черты?

– Какие-то параллели есть, но это не значит, что команда Игоря Никитина играет в такой же хоккей. Опять же, современные правила этого не позволяют. Общее в нацеленности на результат.

И Воробьев, и Никитин знают, как достичь результата, и у них есть свой алгоритм достижения. Они его придерживаются, не думая – красиво это или нет.

Лично мое мнение: хоккей – это борьба за результат, а для красоты есть фигурное катание. В тех видах, где счет на табло, результат и важен. Все остальное – демагогия, – сказал бывший тренер «Лады» Олег Браташ.

Отец Воробьева об увольнении из ЦСКА: «Требования к Илье были завышены по сравнению с составом, который у него был. Надо было дать ему шанс, он не последний тренер в российском хоккее»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoИгорь Никитин
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