Лайне о Финляндии на Турнире четырех наций: «Хорошая отправная точка на пути к Олимпиаде. Многие говорили, что мы не выиграем ни одного матча, это было даже в финских медиа»

Патрик Лайне высказался об игре сборной Финляндии на Турнире четырех наций.

Команда не сумела выйти в финал, уступив на предварительном этапе сборным США (1:6) и Канады (3:5). Единственную победу команда одержала в матче против Швеции (4:3 ОТ).

«Было немало хорошего. В целом мы показали хороший хоккей, сыграли так, как и хотели. У нас был шанс добиться лучшего результата, но в конце концов это не имеет значения.

Перед турниром многие говорили, что мы не выиграем ни одного матча. Это было даже в финских медиа. Мы собирались доказать, что можем соревноваться с кем угодно.

В большинстве случаев мы показали, что готовы играть против этих ребят. Это хорошая отправная точка на пути к Олимпиаде, чтобы понять, на каком уровне мы находимся», – сказал форвард «Монреаля ».