Гендиректор «Авангарда» об уходе Ткачева: «То, что требует наш тренер, не совсем подходит Володе. Уверен, что в «Металлурге» у него все получится, они играют в другой хоккей»

Гендиректор «Авангарда» высказался об уходе Владимира Ткачева.

Омский клуб расторг контракт с форвардом. Соглашение действовало до 2030 года с зарплатой 120 млн рублей за сезон. 28 июля игрок перешел в «Металлург ».

«Вот буквально вчера на тренировке спросил у коллег, которые отлично разбираются в хоккее: «Отбросим все обстоятельства – смог бы Володя сейчас в этой команде соответствовать требованиям тренера?» И ответ был: «Нет. Он другой хоккеист».

Уверен, что, например, в «Металлурге» у него все получится, потому что они играют в другой хоккей. То, что требует наш тренер, не совсем подходит Володе. Такое бывает.

Это не вопрос личного конфликта или того, что мы «исполняли волю» тренера, хотели отправить Володю в Канаду. Наоборот, это была наша идея: если между игроком и тренером есть неполное взаимопонимание, лучше не терять время, обсудить все.

Мне вообще не нравится ситуация, когда люди уезжают на лето со шлейфом негативных эмоций после поражения в плей-офф. Канадские тренеры, например, уезжают за границу, и этот осадок с ними уходит. Мы видели, что у Вовы поменялось отношение, он был готов к диалогу. Думали: «Давайте не тянуть, а сразу все обсудим». К сожалению, быстро решить вопрос с визой не получилось.

Нормальная тренерская работа, когда специалист говорит: «У меня другие требования к игрокам на этих позициях». Неважно, насколько игрок талантлив и какой у него контракт – если он будет страдать от несоответствия требованиям, и команда не получит нужного перформанса, значит, пора расставаться», – сказал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .