Гендиректор «Авангарда» об агенте Ткачева: «Бабаев экспрессивный, не стесняется в выражениях. Но конфликта у меня с ним нет, я прекрасно понимаю его реакцию»
Омский клуб ранее расторг контракт с форвардом Владимирым Ткачевом. Соглашение действовало до 2030 года с зарплатой 120 млн рублей за сезон. 28 июля игрок перешел в «Металлург».
– После этой истории вы остались в конфликте с его агентом Шуми Бабаевым? В прессе он достаточно жестко высказывался.
– Он действительно экспрессивный и не стесняется в выражениях. Но конфликта у меня с ним нет. Я прекрасно понимаю его реакцию. Это неприятно: у тебя один из главных активов, игрок с пятилетним контрактом, и вдруг он оказывается без работы.
Мы все обсуждали честно, пытались найти компромисс довольно долго. И надо отдать должное стороне игрока – они тоже пытались сохранить то, что было. Но получилось, как получилось.
Никаких вопросов у меня к нему нет. Мы сотрудничаем – в команде играют его ребята, и мы счастливы, что они у нас есть: и Прохоркин, и Игумнов, – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.