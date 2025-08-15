Агент Шикина о расторжении контракта с «Сочи»: «Для нас это стало неожиданным. От руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером будет, а по итогу такая ситуация»
Агент Дмитрия Шикина высказался о том, что «Сочи» расторг контракт с игроком.
Вратарь перешел в клуб в июне.
«Мы вообще не были в курсе, что клуб расторгнет с ним контракт. Думали, да и от руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером команды будет, а по итогу такая ситуация. Для нас это стало неожиданным.
Пока вариантов продолжения карьеры для Шикина нет, будем заниматься этим вопросом», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
