Агент Шикина о расторжении контракта с «Сочи»: «Для нас это стало неожиданным. От руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером будет, а по итогу такая ситуация»

Агент Дмитрия Шикина высказался о том, что «Сочи» расторг контракт с игроком.

Вратарь перешел в клуб в июне.

«Мы вообще не были в курсе, что клуб расторгнет с ним контракт. Думали, да и от руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером команды будет, а по итогу такая ситуация. Для нас это стало неожиданным.

Пока вариантов продолжения карьеры для Шикина нет, будем заниматься этим вопросом», – сказал агент Александр Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
