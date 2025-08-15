  • Спортс
Гендиректор «Авангарда» о Маклауде: «Есть сказка про разбитое корыто – если слишком долго думать, можно остаться ни с чем. Мы хотели бы его видеть, но работаем и по другим вариантам»

Гендиректор «Авангарда» высказался о возможном возвращении Майкла Маклауда.

Ранее суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду».

– Какова вероятность возвращения Майкла Маклауда? Судебное дело ведь завершилось.

– История там действительно сложная. Мы ждем, чем все закончится. Но это не значит, что мы все бросили и ждем решения Майка. Он прекрасно знает наше предложение, мы ему не раз говорили: «Приезжай, потом разберемся, если что-то вдруг появится». Но он выбрал путь дождаться окончательной ясности в НХЛ.

Из Канады приходит противоречивая информация. Кто-то говорит, что у него есть шанс заиграть в НХЛ, кто-то – что нет, и лига примет решение подождать хотя бы год, чтобы ситуация «улеглась». Посмотрим.

Майк отлично себя зарекомендовал и в клубе, и в лиге. Мы хотели бы его видеть, но параллельно работаем и по другим вариантам.

– Сколько вы готовы его ждать?

– Есть старая русская сказка про разбитое корыто – если слишком долго думать, можно остаться ни с чем. Наше предложение у него есть, мы будем рады его видеть. Но если мы решим вопросы с другими игроками, с которыми сейчас идет работа, окно возможностей для него закроется. Он это прекрасно знает.

Мы были бы рады видеть его еще вчера и предлагали ему это, – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
